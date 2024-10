Ajax e PSV si sfideranno per l'undicesima giornata di Eredivisie sabato 2 novembre: ecco le probabili formazioni

Sergio Pace Redattore 31 ottobre 2024 (modifica il 31 ottobre 2024 | 11:33)

Nel giro di 4 giorni all'Ajax sono toccati due scontri diretti in Eredivisie. I Lancieri hanno battuto per 2-0 il Feyenoord nel "De Klassieker" nel recupero della quarta giornata di campionato. L'Ajax ha preso lo slancio, l'inizio di stagione è da incorniciare.

Sotto la guida del tecnico italiano, Francesco Farioli, l'Ajax ha inanellato un filotto di 5 vittorie consecutive tra campionato ed Europa League nel mese di ottobre. Uno stato di forma smagliante per Weghorst e compagni. Anche l'ex Inter, Davy Klaassen, si sta rendendo utilissimo alla causa con già 4 reti messi a segno in appena 7 partite in Eredivisie (di cui 4 partendo dal primo minuto).

In classifica l'Ajax, che deve recuperare ancora la sfida contro l'Utrecht (inizialmente in programma lo scorso 15 settembre e valevole per la quinta giornata di Eredivisie), è secondo con 22 punti. Comanda in vetta alla classifica il PSV Eindhoven di Peter Bosz, prossimo avversario dell'Ajax...

Ajax-PSV Eindhoven, le probabili formazioni — Ajax e PSV Eindhoven si affronteranno sabato 2 novembre alle ore 18:45. Farioli non dovrebbe modificare più di tanto l'assetto della sua squadra in vista dello scontro diretto contro la capolista. Nel classico 4-3-3 dei Lancieri in porta Remko Pasveer. In mezzo alla difesa ecco la coppia di centrali formata da Youri Baas e Josip Sutalo. Come terzini agiranno Devyne Rensch e Jorrel Hato.

In cabina di regia a giostrare il gioco c'è il capitano, l'ex Liverpool Jordan Henderson. Ai suoi lati l'ex Inter Davy Klaassen e Kenneth Taylor. Come riferimento in attacco ci sarà Wout Weghorst, sostenuto sugli esterni da Mika Godts e Chuba Akpom.

Anche Bosz dovrebbe riproporre lo stesso 11 che ha demolito 6-0 lo Zwolle nell'ultimo turno di campionato. Solito modulo di gioco impostato sul 4-3-3: Walter Benitez difenderà i pali del PSV, mentre in difesa Ryan Flamingo e capitan Olivier Boscagli formano la coppia di centrali.

L'ex Roma Rick Karsdorp e Matteo Dams saranno i terzini, in mezzo al campo ecco Guus Til. Ai suoi lati Ismael Saibari e Malik Tillman. In attacco Ricardo Pepi, reduce dalla doppietta proprio allo Zwolle, sarà sostenuto dall'ex Inter Ivan Perisic e da Noa Lang.