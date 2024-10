Inizio di stagione da incorniciare per l'Ajax di Farioli: i Lancieri hanno vinto anche il "De Klassieker" contro il Feyenoord. I tifosi sono pazzi del tecnico italiano...

Sergio Pace Redattore 31 ottobre 2024 (modifica il 31 ottobre 2024 | 10:05)

È un Ajax straripante quello allenato dal 35enne italiano Francesco Farioli. I Lancieri hanno battuto il Feyenoord nel "De Klassieker" per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Kenneth Taylor al 6' e da Jorrel Hato al 25' del primo tempo. A nulla sono valsi i tentativi della formazione guidata in panchina da Brian Priske, con il Feyenoord che è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta solo in due occasioni durante il match.

La gara si è disputata al De Kuip di Rotterdam, recupero della quarta giornata di Eredivisie. L'Ajax di Farioli vola in classifica, l'aggancio al secondo posto all'Utrecht con 22 punti è stato compiuto. I Lancieri, che hanno una partita in meno, ora sono distanti otto punti dalla capolista PSV Eindhoven.

Un ruolino di marca impressionate quello dell'Ajax, che in campionato ha raccolto 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta con 20 reti realizzate e 7 subite. In Europa League 7 i punti conquistati in 3 partite. L'Ajax non perde una partita dal 18 agosto scorso (NAC Breda-Ajax 2-1, seconda giornata di campionato) ed è reduce da cinque vittorie consecutive in Eredivisie. E i tifosi dei Lancieri sono già pazzi di Farioli...

Il "De Klassieker" all'Ajax, tifosi innamorati di Farioli — Una settimana cruciale per il percorso dell'Ajax in Eredivisie. Le cinque vittorie consecutive in campionato hanno permesso ai Lancieri di scalare posizioni su posizioni fino ad arrivare al secondo posto in classifica in coabitazione con l'Utrecht. Una squadra ritrovata quella biancorossa e l'avvento in panchina dell'italiano Farioli non ha fatto altro che accelerare il percorso di rinascita.

Dopo la grande vittoria sul Feyenoord nel "De Klassieker", Farioli è stato osannato dai tifosi dell'Ajax davanti al pullman della squadra. Una scena bellissima che testimonia il grande rapporto che si è instaurato tra la tifoseria e il tecnico italiano che in pochi mesi è riuscito a riportare un grande entusiasmo da queste parti. E ora sotto con il big-match contro la capolista PSV (sabato 2 novembre alle 18:45 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam).