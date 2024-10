È un super Farioli: l’Ajax batte 2-0 il Feyenoord e vince il De Klassieker

A Rotterdam l'Ajax di Farioli trionfa nel De Klassieker e infligge al Feyenoord la prima sconfitta stagionale: 2-0 per i lancieri trascinati dai gol di Taylor e Hato

Vincenzo Bellino Redattore 30 ottobre 2024 (modifica il 30 ottobre 2024 | 20:07)

A tre anni di distanza dall'ultima volta, l'Ajax torna a vincere a Rotterdam in Eredivisie. Nel recupero della 4ª giornata la squadra di Francesco Farioli supera 2-0 il Feyenoord e conquista il primo De Klassieker della stagione.

L'Ajax chiude i giochi nel primo tempo — Approccio devastante dell'Ajax che al 6' è già in vantaggio grazie ad un goal di Kenneth Taylor che sfrutta un lancio lungo del portiere Pasveer e insacca alle spalle di Wellenreuther. L'1-0 non scuote la formazione di casa, anzi è la compagine di Farioli a sfiorare il raddoppio al 24', quando l'intervento decisivo della retroguardia di Priske evita il peggio sul tentativo di Chuba Akpom. È il preludio al 2-0 che arriva un minuto più tardi con Hato, che spedisce in rete una palla vagante sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La risposta del Feyenoord arriva nel recupero della prima frazione di gioco: una punizione di In-Beom Hwan, destinata all'incrocio di destra, viene prontamente sventata e deviata in angolo dal portiere dell'Ajax Pasveer.

L'Ajax trionfa nel De Klassieker — Nella ripresa il Feyenoord rimescola le carte, Priske si affida alla panchina ma gli ingressi di Nieuwkoop, Smal, Hadj Moussa e Nadje non contribuiscono alla causa. L'Ajax, invece, forte del 2-0, controlla e gestisce il doppio vantaggio maturato nella prima frazione di gioco e carica a testa bassa alla ricerca del terzo goal. Al 75' Weghorst riceve in area, controlla e lascia partire una conclusione sventata ottimamente da Wellenreuther. Il Feyenoord si riaffaccia in area avversaria al 94' con Hancko, ma questa volta è Pasveer a negare la gioia del gol al difensore slovacco.

Finisce 2-0 in favore dell'Ajax che trionfa nel De Klassieker, torna a vincere in trasferta sul campo del Feyenoord, tre anni dopo l'ultima volta (2021). Per i padroni di casa, invece, staccati in classifica dai lancieri, che agganciano l'Utrecht al 2° posto (22 punti), si tratta della prima sconfitta stagionale.