Priske accende la sfida con l’Ajax: “Siamo al meglio”

L'allenatore del Feyenoord parla in conferenza stampa prima del match contro l'Ajax: il danese Bryan Priske è in sella da questa stagione

Per il Feyenoord, la classica contro l'Ajax non poteva arrivare in un momento migliore: i Rotterdammers sono in ottima forma, e collezionano una vittoria convincente dopo l'altra. Inoltre, martedì l'allenatore Brian Priske ha fornito buone notizie sulla disponibilità di Quinten Timber, Ayase Ueda e Bart Nieuwkoop. La partita a De Kuip inizia mercoledì alle 18:00.