Farioli al primo “Feyenoord-Ajax”: “Sarà emozionante”

Ha optato per un ampio turnover contro il Willem II, che ha comunque prodotto i tre punti grazie alla vittoria per 1-0. Però, a Rotterdam sarà diverso: Farioli è pronto ad affidarsi ai titolarissimi. In attacco, confermato Brobbey , alla ricerca della prima rete in campionato - "Speriamo sia la partita giusta", dice Farioli - mentre il centrocampo sarà composto da Henderson , Klaassen - autore del rigore vittoria contro il Willem II - e Taylor .

Per Farioli, sarà il primo Feyenoord-Ajax. "Non so esattamente cosa significhi finché non lo vivo, ma da quello che ho sentito è una partita che significa qualcosa in più per tutti noi. Allo stesso tempo dobbiamo cercare di tenere a bada le emozioni e dare tutto per competere contro una squadra che sta facendo bene".