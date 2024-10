Feyenoord, lo scorso anno fu 6-0: l’Ajax non vince a Rotterdam dal 2021

De Klassieker: lo scorso anno il Feyenoord inflisse un roboante 6-0 all'Ajax che non vince a Rotterdam in Eredivisie dal 2021

Vincenzo Bellino Redattore 29 ottobre 2024 (modifica il 29 ottobre 2024 | 12:25)

Mercoledì a Rotterdam (calcio d'inizio ore 18:00) va in scena il recupero della 4ª giornata, il De Klassieker tra Feyenoorde Ajax, due squadre che godono di un ottimo momento di forma, ma che distano undici punti in classifica dalla capolista Psv. Il club di Eindhoven sta letteralmente dominando l'Eredivisie con dieci successi in altrettante sfide disputate.

De Klassieker, i precedenti tra Feyenoord e Ajax — Ad oggi, si contano 61 precedentitra Feyenoord e Ajax. La bilancia pende nettamente a favore del club di Amsterdam, che ha collezionato ben 34 vittorie , contro le 13 affermazioni del Feyenoord e 14 pareggi . Anche restringendo l'analisi agli ultimi anni, il dominio dell'Ajax è evidente: dal 2018 ad oggi , l'Ajax ha registrato nove vittorie contro le quattro del Feyenoord . Questa supremazia si è spesso vista in campo, con gli "olandesi di Amsterdam" capaci di imporsi grazie al loro stile di gioco spumeggiante e alla qualità dei talenti in rosa.

Feyenoord, lo scorso anno finì 6-0 — Nella scorsa stagione il Feyenoord ha inflitto all'Ajax una sconfitta epocale, imponendosi per 6-0 al De Kuip. Questa vittoria non solo ha consolidato la posizione del Feyenoord ai vertici della classifica, ma ha anche rappresentato la sconfitta più pesante nella storia dell'Ajax in Eredivisie. Il match, valido per la 29esima giornata di campionato, vide i padroni di casa andare a segno con facilità, rifilando tre reti per tempo e regalando ai tifosi un pomeriggio indimenticabile. Paixao, Minteh e Hancko aprirono le danze nel primo tempo, con il Feyenoord che poi arrotondò il punteggio nella ripresa.

Ajax, nel 2021 l'ultima vittoria in Eredivisie a Rotterdam — L'ultima vittoria in Eredivisie dell'Ajax in casa del Feyenoord risale alla stagione 2020-2021, quando i lancieri si imposero 2-0 e poi vinsero il 36° titolo al termine della stagione. Tuttavia in KNVB beker il club di Amsterdam nella stagione 2022-2023 eliminò in semifinale il Feyenoord, trionfando 2-1 a Rotterdam, ma poi perse in finale col Psv.