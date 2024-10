Feyenoord-Ajax, dove vedere il De Klassieker, recupero della 4ª giornata di Eredivisie, in diretta tv e in streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 28 ottobre 2024 (modifica il 28 ottobre 2024 | 17:30)

Mercoledì 30 ottobre (calcio d'inizio ore 18:00) va in scena alla De Kuip Arena di Rotterdam il De Klassieker. Il Feyenoord ospita l'Ajax nel recupero della 4ª giornata di Eredivisie; i padroni di casa condividono la terza posizione in classifica a quota 19 punti insieme ai lancieri, che però dovranno recuperare due gare.

Qui Feyenoord — Il Feyenoord dopo la sconfitta all'esordio in Champions League contro il Bayer Leverkusen è riuscito a ritrovare la bussola. La squadra allenata da Brian Priske infatti, nelle ultime sette sfide tra Eredivisie ed ex Coppa dei Campioni ha collezionato sei vittorie. Il club del popolo, detentore della Coppa e della Supercoppa dei Paesi Bassi, in Europa si è imposto contro Girona (2-3) e Benfica (1-3), mentre in Olanda si è fatto beffe di Utrecht, Eagles, Twente e Breda. Solo il Nec Nimega è riuscito ad arrestare la corsa dei biancorossi, che hanno ugualmente migliorato la propria posizione di classifica, agganciando l'Ajax al terzo posto.

Qui Ajax — L'Ajax ha iniziato la nuova stagione, sotto la guida del tecnico italiano Francesco Farioli, con qualche mese di anticipo. I lancieri, infatti, hanno dovuto affrontare ben tre preliminari per accedere al tabellone principale dell'Europa League. Il club di Amsterdam ha eliminato Vojvodina, Panathinaikos e Jagiellonia e nella gara inaugurale del girone unico dell'ex Coppa Uefa ha schiantato davanti ai propri tifosi, il Besiktas di Ciro Immobile. Un roboante 4-0, a cui ha fatto seguito il pareggio contro lo Slavia Praga e il successo contro il Qarabag. Il percorso in Eredivisie della squadra guidata dall'ex allenatore del Nizza è stato ordinario: 6 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta contro il Breda.

Feyenoord-Ajax, probabili formazioni — FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Hwang In-Beon, Maduro; Osman, Milambo, Igor Paixao; Carranza. Allenatore: Brian Priske.

AJAX (3-5-2): Ramaj; Rugani, Baas, Kaplan; Gaaei, Tahirovic, Van Den Boomen, Klaassen, Wijndal; Bertrand Traoré, Brobbey. Allenatore: Francesco Farioli.

2 vittorie a testa nelle ultime 5 sfide — Nelle ultime cinque sfide disputate in Eredivisie in casa del Feyenoord, le due squadre hanno centrato due vittorie a testa, mentre una gara si è conclusa in parità. I successi raccolti dal Feyenoord sono stati umilianti per l'Ajax, sconfitta 6-0 lo scorso anno e 6-2 nella stagione 2018-2019. L'ultima vittoria dei lancieri a Rotterdam risale alla stagione 2021-2022.

Feyenoord-Ajax, dove vedere il De Klassieker in diretta tv — FEYENOORD AJAX DE KLASSIEKER IN DIRETTA TV - La stagione 2024-2025 dell'Eredivisie sarà visibile esclusivamente su Mola TV, che ha acquisito i diritti di trasmissione per l'intero torneo. Per poter seguire le partite, incluso il recupero della quarta giornata, il De Klassieker tra Feyenoord e Ajax, in programma il 30 ottobre alle 18, sarà necessario scaricare l'app di Mola sulla propria smart TV. In alternativa, gli utenti possono seguire la massima divisione olandese in streaming su computer, smartphone o tablet, e anche attraverso il sito ufficiale di Mola. È importante ricordare che per visualizzare gli eventi trasmessi da Mola TV è necessario sottoscrivere un abbonamento.