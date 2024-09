A Farioli il derby con Immobile, l’ex Feyenoord van Bronchorst ko con l’Ajax

L'Ajax supera 4-0 il Besiktas, Farioli vince il derby italiano con Immobile: il tecnico dei turchi van Bronchorst perde il De Klassieker personale con i lancieri

Vincenzo Bellino Redattore 27 settembre - 15:49

Nella prima giornata di Europa League l'Ajax di Francesco Farioli travolge il Besiktas di Ciro Immobile con un roboante 4-0. Un successo che vale virtualmente doppio per il tecnico italiano che vince il derby personale con l'ex attaccante della Lazio, l'altro azzurro presente nella sfida disputata alla Johann Cruijff Arena. Sconfitta difficile da digerire, invece, per l'allenatore del Besiktas Giovanni van Bronchorst che con un passato da giocatore nelle file del Feyenoord, perde il suo personale De Klassieker.

Il miglior Ajax della stagione — È stato senza ombra di dubbio il miglior Ajax della stagione, quello che ha sconfitto il Besiktas nella gara inaugurale dell'Europa League. I lancieri hanno corso pochi pericoli e sono apparsi pimpanti fin dalle primissime battute di gioco. La prima occasione da gol per i padroni di casa arriva addirittura dopo 18 secondi, ma fortunatamente la difesa turca rimedia tempestivamente. Al 16' Fitz-Jim colpisce il palo, dopo una corta respinta di Gonuk su Godts. È il preludio al gol che arriva alla mezz'ora proprio con Fitz-Jim che approfitta di una mischia in area e mette dentro l'1-0 a porta sguarnita. Nella ripresa l'Ajax archivia la pratica in 4', al 51' raddoppia Godts e al 55' Kennen Taylor cala il tris. A '20 dalla fine c'è anche spazio per il 4-0 di Godts che fa doppietta, finalizzando una splendida azione corale, e arrotonda il punteggio.

Immobile non lascia il segno — 45' senza incidere per Ciro Immobile, entrato ad inizio ripresa al posto di Hekimoglu. L'ex attaccante della Lazio non è riuscito a lasciare il segno, come del resto i suoi compagni di squadra, completamente in balìa di un Ajax cinico e spietato. Contro il Kayserispor in campionato e contro l'Eintracht ci sarà sicuramente l'opportunità di rifarsi.

Van Bronchorst ko nel derby personale con l'Ajax — Giovanni van Bronchorst ha già raggiunto la finale di Europa League nella stagione 2022-2023, quando sedeva sulla panchina dei Glagow Rangers. In quel frangente la compagine scozzese si arrese ai rigori all'Eintract Francoforte, prossimo avversario del suo Besiktas nella 2ª giornata. L'attuale allenatore dei bianconeri di Turchia avrà da un lato l'occasione di vendicare la cocente delusione di due anni fa, ma anche di riscattare il De Klassieker personale perso contro l'Ajax. 15 anni da giocatore e allenatore del Feyenoord, senza contare un passato nelle giovanili, non si dimenticano facilmente.