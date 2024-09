Immobile allo scadere: il Besiktas vince e aggancia Mourinho al 2° posto

Il Besiktas approfitta del passo falso del Fenerbahce , sconfitto nel derby Intercontinentale per mano del Galatasaray , e aggancia in seconda posizione la squadra di Josè Mourinho . I bianconeri vanno in vantaggio al 16' con Rashica , ma nella ripresa subiscono il pareggio dell' Eyupspor firmato da Akhaba ; a tempo scaduto un calcio di rigore di Ciro Immobile , all'ottava rete in otto presenze stagionali, rimette le cose a posto e regala il quarto successo in campionato alla squadra di Giovanni Van Bronckhorst .

Ma occhio al sorpasso

Il Besiktas che come il Galatasaray non conosce sconfitta, quella ottenuta oggi contro l'Eyupspor è la quarta vittoria in campionato, il quinto risultato utile di fila. Una notizia che non farà sicuramente piacere ai tifosi del Fenerbahce, poichè il Besiktas a differenza dei gialloblu, ha già osservato il turno di riposo e potrebbe allungare in classifica proprio sulla squadra allenata dallo Special One.