Mourinho ko nel derby: il Galatasaray supera 3-1 il Fenerbahce

Il primo derby sul suolo turco finisce nel peggiore dei modi per Josè Mourinho . Il "suo" Fenerbahce cade tra le mura amiche, sconfitto dal Galatasaray che si impone 3-1 grazie ad un autogol di Livakovic e alle reti di Mertens e Gabriel Sara . Il penalty di Edin Dzeko non basta alla squadra allenata dallo Special One.

Che sarebbe stato un derby tutt'altro che semplice, lo si intuisce già dal primo tempo in cui il Galatasaray mette in ginocchio il Fenerbahce già al 45'. Al 20' gli ospiti sono già avanti grazie ad una conclusione dell'ex Fiorentina e Sampdoria, Lucas Torreira , che propizia l'autogoal del portiere Livakovic . Trascorrono 8' e l'ex Napoli Dries Mertens realizza il gol del 2-0.

Mourinho ko, Dzeko non basta

Nella ripresa il copione della sfida non cambia, anzi il Galatasaray archivia definitivamente l'incontro con Gabriel Sara che realizza la rete del 3-0 al 59'. Al 72' Edi Dzeko riaccende le speranze del Fenerbahce, realizzando il gol del 3-1 su calcio di rigore, ma la marcatura del Cigno di Sarajevo non basta a ribaltare il passivo. Il Galatasaray vince il derby e allunga in classifica sul Fenerbahce, la squadra di Mourinho rimane al 2° posto in classifica, a -5 dai giallorossi di Okan Buruk che collezionano il sesto successo di fila in altrettante partite disputate.