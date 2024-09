Galatasaray, vittoria e sorpasso al Fenerbahçe prima del derby di sabato

La squadra di Okan Buruk ha battuto ieri sera il Gaziantep e arriva così al derby di Istanbul in casa del Fener da primo in classifica con due punti di vantaggio sui rivali...

Il Galatasaray è il nuovo leader del campionato turco dopo aver battuto ieri il Gaziantep in casa in una gara di recupero del terzo turno.

Sabato il derby col Fenerbahçe

Dopo cinque match, il Galatasaray è salito in testa alla classifica con 15 punti, due in più del Fenerbahçe, guidato dal portoghese José Mourinho. Il Besiktas, con Rafa, João Mário e Gedson Fernandes, tutti ex giocatori del Benfica, è al quarto posto con 10 punti, anche se ha una sfida in meno.