Galatasaray, Icardi perde il derby con Immobile e non si prende la medaglia...

L'attaccante argentino non è rientrato in campo dagli spogliatoi dell'Atatürk per ricevere la medaglia del secondo posto...

Davide Capano Redattore 4 agosto 2024 (modifica il 4 agosto 2024 | 10:34)

Dopo la sconfitta del Galatasaray per 5-0 contro il Besiktas di Immobile in Supercoppa turca, Mauro Icardi non era tra i suoi compagni di squadra quando i calciatori giallorossi sono rientrati in campo dagli spogliatoi per ricevere la medaglia del secondo posto.

Galatasaray, niente medaglia per Icardi — Il Galatasaray ha affrontato il Besiktas all'Atatürk di Istanbul per il primo titolo stagionale. I ragazzi di mister Okan Buruk sono stati battuti con un risultato shock.

Dopo la partita, come riportato da fanatik.com.tr, il Gala è andato negli spogliatoi ed è tornato in campo per la cerimonia di consegna del trofeo. Mentre i giocatori sono tornati sul terreno di gioco, l'assenza di Maurito Icardi ha attirato l'attenzione.

L'attaccante argentino del Galatasaray è andato negli spogliatoi con i suoi compagni dopo la gara, ma non è tornato in campo per la cerimonia di consegna delle medaglie.

Le due squadre si sono applaudite a vicenda senza Icardi — Quando il Galatasaray è salito sul podio per ricevere la medaglia degli sconfitti, i calciatori del Besiktas hanno applaudito i loro rivali.

In seguito, i calciatori del Galatasaray, che aspettavano la cerimonia di consegna dei trofei del Beşiktaş rimanendo in campo, hanno risposto ai loro rivali allo stesso modo.