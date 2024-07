Immobile al Besiktas: spunta uno striscione dei tifosi

Nella notte a Roma, in via Flaminia, è spuntato uno striscione carico d'affetto e ringraziamento per l'ormai ex capitano biancoceleste. L'attaccante è pronto per la sua nuova avventura nel massimo campionato turco.

Emanuele Giacometti 12 luglio 2024 (modifica il 12 luglio 2024 | 17:18)

In casaLaziocontinua la protesta verso il presidente Claudio Lotito. Anche nel secondo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore, sono apparse delle scritte su delle pezze affisse sulla rete che delimita il campo di allenamento. “Se i laziali sono uniti… non verranno mai sconfitti” e “Il pallone è per tutti, il calcio è per pochi. La Lazio non fa per te, vattene!”. Insomma il clima è come sempre rovente nei confronti del numero uno del club biancoceleste.

Striscione per Immobile — Nella notte a Roma in via Flaminia è spuntato invece uno striscione carico d'affetto e gratitudine per Immobile. La foto è stata postata sui social da Brigata Lazio. “Onore a Ciro Immobile” c'era scritto, in un messaggio d'addio e ringraziamento carico d'affetto per l'ormai ex capitano pronto a sbarcare in Turchia e firmare per il Besiktas.

I numeri di Ciro Immobile con la Lazio — Dopo oltre otto stagioni si interrompe la storia di Ciro Immobile con la Lazio. L'attaccante lascia i biancocelesti dopo aver siglato 207 gol in 340 partite. Precisamente 201 in Serie A contando anche i centri con Torino e Genoa. E' stato ottavo marcatore all-time della storia del campionato italiano e con il club di Lotito, ha vinto una Coppa Italia (2018-2019) e due Supercoppe italiane (2017 e 2019).

Immobile al Besiktas: tutti i dettagli — Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sono stati risolti anche gli ultimi dettagli fiscali per il trasferimento dell'ex capitano della Lazio al Besiktas. Oggi è il giorno in cui Immobile prenderà il volo per la Turchia, segnando l’inizio di una nuova avventura calcistica. L'attaccante firmerà un contratto biennale da 6 milioni di euro. La Lazio incasserà 3 milioni di euro dalla cessione di Immobile dopo che la richiesta iniziale era stata di 5.