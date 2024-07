Galatasaray, ecco le tre nuove maglie: Mauro Icardi tra i testimonial

Galatasaray, presentate le nuove divise

La società campione di Turchia e PUMA hanno svelato i tre kit con una magnifica cerimonia tenutasi sull'isola di Galatasaray, sullo stretto del Bosforo. Le magliette, appositamente disegnate dallo sponsor tecnico per la stagione calcistica 2024/25, sono state presentate per la prima volta con una campagna che ha come slogan "ROAR WITH YOUR DIGNITY" ("Ruggisci con la tua nobiltà").