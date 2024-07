Galatasaray, Icardi vicino a diventare il top goleador della storia del club

L'attaccante argentino si sta preparando per una stagione storica in Turchia. Mauro potrebbe battere un nuovo record se dovesse segnare 18 reti...

Icardi potrebbe definitivamente scrivere il suo nome in maniera indelebile nella storia del club 24 volte campione di Turchia.

L'ex capitano dell'Inter, infatti, è al terzo posto della classifica marcatori del team con 55 gol, subito dopo una leggenda come Hagi con 72 reti (in 192 partite) e Milan Baros con 61 centri (in 116 gare).