L'allenatore del Fenerbahçe, José Mourinho, è focalizzato sul suo lavoro in Turchia: "Allenare una Nazionale? Non mi renderebbe felice"

Il presente dice Fenerbahçe , ma anche il futuro. José Mourinho dallo scorso mese di luglio è il nuovo allenatore del club turco che vuole tornare a vincere, in primis in campionato. Folle il finale della scorsa stagione, con il Galatasaray che ha trionfato con 102 punti. Il Fenerbahçe si è dovuto arrendere totalizzando la bellezza di 99 punti.

Dallo Special One il club giallonero vuole ripartire per competere con ogni arma possibile su ogni fronte. Il mancato accesso alla Champions League (ko contro il Lille ) è una ferita che faticherà a rimarginarsi, ma la stagione può regalare ancora delle soddisfazioni. Se lo augura Mourinho, che ha promesso massima concentrazione sul suo lavoro al Fenerbahçe.

L'obiettivo è restare a lungo alla guida del Fenerbahce per portare il club al successo. Questo il pensiero di José Mourinho: "La crescita dei giocatori è buona. Ovviamente 12 punti in 4 partite sarebbero stati perfetti, ma dobbiamo accettare la realtà dei fatti. In Champions League avremmo dovuto passare il turno, dobbiamo accettare anche questo", le dichiarazioni dell'allenatore portoghese ex Inter e Roma (tra le altre) riprese da Fanatik.

Mourinho è chiaro sul suo futuro: "Il mio obiettivo è avere successo al Fenerbahçe e il club vuole che resti a lungo. Ho avuto opportunità di allenare una Nazionale in passato, ma le ho sempre rifiutate. Non è un lavoro che mi renderebbe felice: 1-2 partite al mese, viaggiare per vedere i giocatori, aspettare i tornei... Ho molte energie da spendere in questo momento. Forse un giorno, quando sarò vecchio e stanco, ma non oggi".