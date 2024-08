Fenerbahçe, Mourinho vince 5-0 e critica l'arbitro: “È pessimo...'

Anche se il Fenerbahçe ha battuto ieri il Çaykur Rizespor per 5-0 (gol di Fred al 15', 60' e 64', di Dzeko al 53' e di Alikulov al 66'), José Mourinho non si è risparmiato sull'arbitraggio...

"Abbiamo circa 50 partite da giocare - ha spiegato dopo la gara -. Dato che si tratta di 50 partite, abbiamo bisogno di una squadra e non solo di 11 giocatori. Altrimenti non saremo in grado di affrontare queste 50 partite. Quando la squadra sarà equilibrata, potremo gestirla in modo diverso".

Mourinho ha poi parlato di Fred: "Ho già detto che Fred sta riemergendo. Non per i tre gol che ha segnato, perché probabilmente non lo farà più. Ma il dinamismo che apporta alla squadra è unico. Se avessimo avuto altri due Szymanski, avrebbero giocato entrambi. Ha giocato molto bene dal primo all'ultimo minuto. Sono felice che i tifosi gridino il nome di Ismail Yüksek, ma quando perdiamo, perdiamo come squadra; quando vinciamo, vinciamo come squadra".