Fenerbahçe, Mourinho dopo il Lille: 'È meglio non parlare del rigore...'

"È meglio non parlare del rigore, perché se guardo ad altri episodi che mi sono capitati di recente.... Solo l'arbitro sa perché era rigore, solo il VAR lo sa. Sono orgoglioso della mia squadra", ha detto lo "Special One" , indicando Sanchez Martinez.

L'ultima consolazione per il Fenerbahçe è l'Europa League, anche se Mourinho non ne è entusiasta a causa del suo spirito agonistico: "Possiamo fare molto bene in EL, ma se non ci riusciamo.... Preferisco non continuare con questa frase perché se la dico mi metto nei guai. Andate a rivedervi la finale Roma-Siviglia".