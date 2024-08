Fenerbahçe, Mourinho vince e si fa ammonire alla prima di campionato

Al debutto in Süper Lig, i ragazzi del tecnico portoghese hanno battuto 1-0 l'Adana Demirspor con gol di Džeko. José, però, era già infuriato dopo 15 minuti, tanto che ha ricevuto la prima ammonizione in terra turca...

Mourinho, ora al Fenerbahçe, è sempre stato caratterizzato come un allenatore focoso, irascibile e con molto carattere. Tanto che, in alcune occasioni, questo tipo di atteggiamento gli ha giocato qualche scherzo, anche se è sempre stato speciale, "The Special One".