Mourinho: “Non è finita, aspetteremo il Lille con le bandiere gialloblù”

José Mourinho ha perso... ma non ha perso la speranza. Il tecnico portoghese del Fenerbahçe ha sottolineato, dopo la sconfitta per 1-2 con il Lille , che a Istanbul sarà una storia diversa nella gara di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League.

Mourinho dopo la sconfitta col Lille

"Siamo sotto per 2-1 nel primo tempo. La partita non è ancora finita. Siamo a metà dell'opera. Inoltre, giocheremo la seconda frazione nel nostro stadio. Per questo voglio dire 'forza'. Avremo migliaia di tifosi sugli spalti a fare il tifo per noi e questo sarà decisivo", ha esordito Mourinho, come riportato da A Bola.