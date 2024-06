Turchia, occhio a Mourinho: un tecnico straniero non vince da 17 anni

L'ultimo allenatore non turco a vincere la Süper Lig è stato Zico, sempre col Fenerbahçe, nella stagione 2006-2007

Mourinho è andato in Turchia e ha firmato un contratto biennale col Fenerbahçe. Eppure c'è un fatto storico che forse molti non sanno sulla Süper Lig.

Turchia, Mourinho pronto a cambiare la storia col Fenerbahçe — Negli ultimi 17 anni non c'è mai stato un allenatore straniero ad aver vinto il campionato turco. L'ultimo a riuscirci fu il brasiliano Zico, sempre col Fenerbahçe, nella stagione 2006-2007.

Turchia, ecco chi ha vinto il campionato dal 2006-2007 a oggi (Foto tratta da profilo X @cetincem)

Come scrive Çetin Cem Yılmaz su X, in Turchia c'è "un ambiente molto difficile in cui lavorare, i media sono di solito molto ostili agli stranieri e se i manager non sono sostenuti adeguatamente, vengono mangiati vivi".

Le parole di Mourinho alla presentazione — "Ambizione - così aveva esordito Mourinho nella conferenza stampa di presentazione -. Per me il Fenerbahçe è ambizione. Io ho casa a Londra: è ambizione allenare un club di Londra che punta ad arrivare 8° o 9°? Tutti sanno che amo l’Italia: è ambizione allenare lì, fare miracoli per vincere in Europa ma non riuscire mai ad andare oltre il 5°-6° posto? Sarei potuto rimanere in Portogallo, stare a casa e andare a trovare mia madre ogni giorno: ma è ambizione quella? Ambizione per me è giocare per vincere, sentire la pressione di dover conquistare ogni partita se vuoi essere campione.

E questa è la realtà del Fenerbahçe: per me significa ambizione e uscire dalla mia comfort zone. Se potessi cominciare domani lo farei. Il progetto che mi hanno presentato ha avuto un impatto su di me e ora tocca a me avere un impatto sul progetto. C’è un solo modo per rimanere pazienti: vincere. Ma la stabilità deve essere nella dirigenza. Voglio che i tifosi siano pazienti, anche pazzi, e voglio che i giocatori sentano quella pressione perché se non sanno gestirla forse non dovrebbero giocare per il Fenerbahçe".