Mourinho: “Penseremo al Lille dopo aver preso il sole in piscina”

Davide Capano Redattore 31 luglio 2024 (modifica il 31 luglio 2024 | 09:56)

Nella sua prima partita davanti ai tifosi di casa, José Mourinho ha visto il suo Fenerbahçe, forte della vittoria dell'andata, battere il Lugano per 2-1 e sigillare la qualificazione al terzo turno di qualificazione di Champions League. Al termine della gara, il tecnico portoghese ha elogiato la sua squadra.

Mourinho dopo il Lugano — "I giocatori sono tutti in situazioni diverse. L'unica cosa che posso fare è congratularmi con loro. Ferdi ha fatto solo 5-6 allenamenti, ma ha giocato 80 minuti. Sapevo che la partita sarebbe stata difficile, ieri ho detto che dovevamo sopravvivere. I nostri avversari sono una buona squadra e ci hanno messo in difficoltà. Siamo rimasti calmi. Dopo l'1-1, tutto era nelle nostre mani, non abbiamo fatto fatica. Abbiamo superato il turno e siamo riusciti a sopravvivere”, ha detto Mou, rivolgendo l'attenzione ai francesi del Lille, suoi avversari nel prossimo turno... ma solo dopo aver fatto una nuotata.

"Non abbiamo studiato nulla. Certo, li conosco dall'anno scorso, ma ci siamo concentrati solo sulla partita col Lugano. Dobbiamo fare le cose passo dopo passo. D'ora in poi possiamo parlare di Lille. Domani, dopo aver preso il sole in piscina, inizieremo a pensare al Lille. Le squadre turche devono avere un po' di fortuna nel sorteggio, cosa che non è successa a noi in questo turno. Tuttavia, nemmeno il Lille è stato fortunato. Il Fenerbahçe non è un sorteggio facile per loro".

Mou e l'appello ai tifosi — Infine, José Mourinho ha rivolto un appello ai tifosi. "L'atmosfera era molto buona. Non siamo stati molto bravi nel primo tempo e non ci si aspetta un grande sostegno in questi momenti, ma i nostri tifosi ci hanno sostenuto. Solo in uno o due momenti ci sono state reazioni nei confronti di un giocatore in particolare. Quando ci sono reazioni del genere, sentiamo che sono rivolte a tutti noi. Siamo una squadra. Rispetto i tifosi, fa parte del calcio. Se ho la possibilità di chiedere loro qualcosa, voglio che sostengano tutti", ha concluso l'ex allenatore della Roma.