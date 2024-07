Nella gara d'andata del 4° turno preliminare di Champions League il Fenerbahce di Josè Mourinho si impone in trasferta sul campo del Lugano per 4-3, trascinato da un super Dzeko, autore di una tripletta. Al triplice fischio lo Special One ha sollevato ugualmente qualche polemica per via di un terreno di gioco non in perfette condizioni.