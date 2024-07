Momenti di tensione tra i giocatori di Fenerbahçe e Hajduk Spalato durante l'amichevole disputata alla Merkur Arena di Graz, in Austria. Una mini rissa scoppiata in campo ha fatto scattare dalla panchina anche José Mourinho...

L'attuale tecnico della squadra turca ed ex Inter e Roma (tra le altre) è entrato in campo per rasserenare gli animi in campo dopo alcuni momenti di concitazione. E alla fine l'amichevole l'ha vinta la squadra croata di Gennaro Gattuso grazie alla rete siglata da Bruno Durdov all'85'. (Fonte Video Account X Ibrahim Karadeniz).