Kostic al Fenerbahce: eroe nel derby d’Italia, ora l’Intercontinentale

La Juventus saluta temporaneamente Filip Kostic: eroe a San Siro nel 2023 contro l'Inter, l'esterno serbo si trasferisce in prestito al Fenerbahce con cui disputerà il derby Intercontinentale contro il Galatasaray

Vincenzo Bellino Redattore 9 settembre - 09:14

La Juventus ha concluso positivamente l'ennesima operazione in uscita della sessione estiva di calciomercato. Filip Kostic, fuori dai piani del nuovo tecnico bianconero Thiago Motta, si trasferirà in prestito secco al Fenerbahce di Josè Mourinho. La cessione a titolo temporaneo dell'ex Eintracht Francoforte (contratto in scadenza nel 2026 con il club bianconero) permetterà alla Vecchia Signora di risparmiare oltre 3 milioni di euro lordi.

Eroe nel Derby d'Italia — Il feeling tra la Juventus e Filip Kostic non è mai sbocciato del tutto. Acquistato nell'estate del 2022 per 12 milioni di euro dall'Eintracht Francoforte, l'esterno serbo ha raccolto 87 presenze tra campionato, Coppa Italia, Champions ed Europa League, collezionando appena tre goal. Un bilancio amaro di soddisfazioni che ha convinto la società bianconera a mettere sul mercato il classe 1992. Eppure una delle tre marcature realizzate in Serie A ha un sapore speciale visto che nella stagione 2022-2023 la Juventus si impose sugli acerrimi rivali dell'Inter a San Siro, nel Derby d'Italia, grazie ad un gol di Filip Kostic.

... ora l'Intercontinentale col Fenerbahce — Da eroe nel derby d'Italia a quello Intercontinentale e sentitissimo in Turchia, contro il Galatasaray. Istanbul potrebbe rivelarsi una piazza caliente per rilanciare la propria carriera. Kostic lavorerà al servizio di Josè Mourinho e condividerà lo spogliatoio con diversi ex calciatori di Serie A, oltre che di notevole esperienza. Uno su tutti Edin Dzeko, ma l'organico a disposizione dello Special One può vantare anche la presenza dei vari Dusan Tadic, Cengiz Under, Fred, Soyuncu, Saint-Maximin, En Nesyri, Amrabat.