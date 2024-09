“Osimhen si butta troppo”: Mourinho accende il derby di Istanbul

Mourinho accende il derby Incontinentale: subito una frecciatina al neo acquisto del Galatasaray Osimhen: "Forte, ma si butta troppo"

Vincenzo Bellino Redattore 11 settembre 2024 (modifica il 11 settembre 2024 | 15:29)

La Süper Lig (Serie A turca) promette spettacolo. I top club anatolici hanno rinforzato le rispettive rose nella sessione estiva di calciomercato e la probabilità che se le diano di santa ragione è molto alta. Il Besiktas ha acquistato Ciro Immobile, il Fenerbahce per la panchina ha scelto uno specialista come Josè Mourinho, il Galatasaray ha acquistato in prestito dal Napoli, Victor Osimhen. E proprio l'attaccante nigeriano è stato uno dei temi affrontati dallo Special One portoghese in una recente intervista.

"Osimhen è fantastico..." — Il primo atto del derby Intercontinentale (derby di Istanbul) tra Fenerbahce e Galatasarayè in programma il prossimo 21 settembre, eppure l'allenatore della compagine gialloblu Josè Mourinho ha pensato bene di accendere gli animi con qualche settimana d'anticipo. In un'intervista concessa ai microfoni di Fanatik, lo Special One ha commentato l'arrivo di Osimhen ai rivali del Galatasaray: "“Osimhen è un giocatore fantastico. Se fossi in un club che può spendere 70-75 milioni di euro, lo comprerei".

"... ma si butta troppo" — Parole al miele, ma non solo, Mourinho ha voluto far chiarezza su un aspetto che riguarda l'attaccante nigeriano in prestito dal Napoli: "Non ho problemi con Victor, ho un buon rapporto con lui, anche se si butta molto a terra. Gliel’ho anche detto: guarda, sei uno dei migliori giocatori dell’Africa insieme a Salah. Prima ci sono stati Drogba, Eto’o, Weah. Non puoi buttarti sempre, così tanto".