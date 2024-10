Feyenoord-Ajax, probabili formazioni: Rugani dal 1′, Timber dalla panchina

Le scelte di Farioli

3-5-2 per l'Ajax di Farioli. A difesa dei pali della porta affidati a Ramaj, saranno Baas, Kaplan e Rugani a formare il terzetto difensivo. Il difensore di proprietà della Juventus si appresta a collezionare il 4° gettone in Eredivisie. In mezzo al campo sulle fasce agiranno Gaaei e Wijndal, al centro spazio a Van de Boomen e alle ex conoscenze del calcio italiano, l'ex Roma Tahirovic e l'ex Inter Klaassen. In avanti Brobbey e Traorè, già a segno tre volte in campionato, guideranno l'attacco