Feyenoord-Ajax, manca sempre meno: sarà Makkelie l’arbitro della sfida olandese

Feyenoord-Ajax, match da recuperare per la 4^ giornata dell'Eredivisie, andrà in scena alle ore 18:00 a Rotterdam e sarà gestito dall'arbitro Makkelie.

A Rotterdam questo pomeriggio, alle ore 18:00, andrà in scena Feyenoord-Ajax una gara tutta olandese che è sempre in grado di regalare colpi di scena. Il delicato compito di gestione del match è stato affidato questa volta all'arbitro Danny Makkelie .

Feyenoord-Ajax si sarebbe dovuta giocare il primo settembre del 2024, per la quarta giornata dell'Eredivisie, ma poi per uno sciopero della Polizia olandese il sindaco di Rotterdam ha disposto il rinvio del match. Il recupero si terrà quindi questo pomeriggio, mercoledì 30 ottobre, alle ore 18:00; nonostante il cielo grigio olandese, l'atmosfera a Rotterdam si sta già scaldando.

Countdown is on - are you feeling it? 🔥 pic.twitter.com/EKpD2cPiUE