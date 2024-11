Il tecnico dell'Ajax Francesco Farioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del 'de Topper' per presentare la sfida contro il PSV.

Luca Paesano 1 novembre - 16:04

Domani in Eredivisie va in scena l'attesissimo big match tra Ajax e PSV Eindhoven, rispettivamente seconda e prima della classe. La squadra di Peter Bosz ha iniziato alla grande la stagione, mettendo in fila dieci vittorie in dieci partite e portandosi già soli in vetta al campionato, a +8 dalle inseguitrici. I padroni di casa invece arrivano al "de Topper" dopo la vittoria della grande sfida con il Feyenoord e proveranno a tenere ancora in vita il campionato. Il tecnico dell'Ajax, Francesco Farioli, ha parlato così in conferenza stampa.

Ajax-PSV, Farioli in conferenza stampa — "Sarà sicuramente una partita difficile, loro sono molto bravi in ​​molte cose. Mi sembra che abbiano segnato in sessanta partite di fila in Eredivisie, e questo la dice lunga sul loro lavoro offensivo. Velocità sulle fasce, giocatori che sanno fare azione, centrocampisti veloci che riempiono l'area, i difensori sulle fasce... dobbiamo ancora una volta offrire una prestazione al top collettivamente, prestando attenzione ai dettagli", ha esordito Farioli esponendo il suo pensiero sulla gara di domani.

E poi, il tecnico ha provato a mettere un po' di pressione sui rivali: "Il PSV è nettamente favorito, la scorsa stagione era avanti di trenta punti ed era meritatamente campione. In ogni caso, chi è il favorito non dice nulla sul risultato finale. Anche noi stiamo vivendo una settimana speciale, con le due partite più importanti una dopo l'altra. Hanno avuto un'intera settimana per definire il loro piano di gioco, quindi sarà difficile".

Poi, conclude parlando del suo avversario: "Bosz è un ottimo allenatore, si vede davvero il suo talento nelle squadre che allena. Hanno il maggior possesso palla di qualsiasi squadra dell'Eredivisie, segnando una media di quasi tre gol a partita e subendone appena uno. In ogni momento è chiaro alla squadra cosa devono fare, merito di Bosz. Non so se sono al top, ma sono parecchi piani sopra di noi".