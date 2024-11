Dopo la vittoria di ieri in rimonta dell'Ajax contro il PSV, i tifosi olandesi sono impazziti per Francesco Farioli.

Gennaro Di Finizio 3 novembre 2024 (modifica il 3 novembre 2024 | 11:53)

Vittoria importante ieri per l'Ajax che in rimonta a superato la capolista PSV, portandosi a soli cinque punti dalla squadra di Eindhoven e con una partita in meno. Risultato che certifica anche quanto Farioli sia riuscito a plasmare la squadra olandese, riuscendo ad imprimere al suo interno i dettami di gioco già visti nelle sue esperienze precedenti.

L'allenatore italiano, insomma, in poco tempo ha conquistato la stima di una piazza intera, ed anche in queste ore sui social sono centinaia i commenti in supporto di Farioli, tanti tifosi che vedono proprio nella vittoria contro il PSV il risultato di una scelta vincente da parte del club ma anche del grande lavoro fatto in questi mesi da parte dello stesso tecnico.

De beste stuurlui staan aan wal. Begon wel de vooroordelen zat te zijn t.a.v. Farioli zoals de Nederlandse journaille. Gelukkig heeft hij nu alle critici en tegenstanders de mond gesnoerd vanuit een breder perspectief.

— Ming Wen (@MingTsao4) November 3, 2024

Sui social è 'FarioliMania', quanti commenti dai tifosi dell'Ajax — "Mi sono stancato dei pregiudizi contro Farioli. Fortunatamente, ora ha messo a tacere tutti i critici e gli oppositori", scrive un tifosi dell'Ajax proprio in riferimento ad alcuni commenti critici delle scorse settimane che sono piovuti proprio sul tecnico.

Heel knap hoe Farioli in korte tijd van Ajax een vechtmachine heeft gemaakt. Conditioneel steeds sterker met een goed tactisch plan.

Soms maakt de trainer met een duidelijke visie echt het verschil

— Paul Zweverink (@paulzweef) November 3, 2024

"È incredibile la rapidità con cui Farioli ha riportato l'Ajax ai vertici. Congratulazioni per la meritata vittoria!", scrive stavolta su X un tifosi del PSV Eindhoven. "Davvero impressionante come Farioli abbia trasformato in poco tempo l'Ajax in una macchina. Diventare sistematicamente più forte con un buon piano tattico. A volte l'allenatore con una visione chiara fa davvero la differenza" ha scritto ancora un altro tifoso.

Poi il timore, da parte di alcuni, di perdere Farioli nel prossimo futuro: "Farioli è un grande acquisto, ma trattenerlo a lungo sarà impossibile. Allora come scovare un nuovo Farioli in tempo?", scrive un altro tifosi dell'Ajax.