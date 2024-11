PSV, Bosz chiaro: “Oggi non è andata bene, l’Ajax ha vinto meritatamente”

Cade l'imbattibilità in Eredivisie del PSV Eindhoven . La formazione di Peter Bosz ha rimediato la prima sconfitta in questo campionato nel derby De Topper contro l' Ajax di Francesco Farioli . Dopo aver fatto percorso netto nelle prime dieci gare di campionato, il PSV è dunque incappata nel primo ko (3-2).

L'Ajax sta attraversando un momento di forma straripante con sei vittorie di fila in Eredivisie. Ora i Lancieri distano 5 punti dalla capolista PSV ma con una partita ancora da recuperare. Insomma, il campionato è apertissimo, la corazzata di Bosz deve ora guardarsi attentamente le spalle da un Ajax scatenato. Nel post-partita ha commentato così la sconfitta l'allenatore del PSV Bosz: "Penso che abbiamo giocato molto male nel primo tempo in termini di pressione a metà campo. Ci sono state tante perdite di palla ad un ritmo molto basso. Non siamo stati abbastanza bravi nel possesso palla. L'Ajax non ha fatto nulla che non ci aspettassimo".