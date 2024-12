Il Debrecen batte il Ferencvàros nel big match del calcio ungherese: un messaggio a tutto il calcio europeo.

Gennaro Di Finizio Redattore 6 dicembre - 10:28

Sovvertire i pronostici è senza dubbio una delle peculiarità che contraddistingue lo sport, in ogni sua forma. Il calcio, nella fattispecie, spesso ci regala storie di squadre che metto in campo prestazioni sorprendenti e riescono a riscrivere una storia che sembra scontata.

Ci è riuscito in una notte magica il Debrecen, squadra che nel campionato ungherese vive i bassifondi della classifica e che in generale affronta un momento storico non particolarmente brillante. Se nel 2009 arrivò la qualificazione alla Champions League, quella di oggi è una squadra molto diversa.

Alla ricerca di una svolta, il tecnico Nestor El Maestro aveva avvertito anche prima della partita sul fatto che non bisognava nascondersi, pensare di scendere in campo già sconfitti: cosi è stato, visto che i suoi ragazzi hanno messo in campo una prestazione di livello e portato a casa i tre punti contro una squadra ad oggi ben più forte.

Il Ferencvàros è secondo in classifica, ben piazzato anche in Europa League dove ha raccolto risultati tutto sommato positivi, ma che nel big match del Nagyerdei Stadion non è riuscito ad imporsi come sperava.

Debrecen-Ferencvàros, la legge dei 17' minuti: tutto nel primo tempo — Uno dei protagonisti indiscussi è stato Donat Barany, centravanti che è riuscito in appena 17' minuiti a lanciare la propria squadra verso un vantaggio pesante ed importante. Tripletta ed avvio super per i padroni di casa, sotto gli occhi di uno Stadio non gremito ma di sicuro rumoroso.

Tre reti firmate in avvio che hanno subito indirizzato il match, anche se lo stesso primo tempo si è rivelato spaccato nettamente in due: la risposta del Ferencvàros c'è stata ed ha riscritto la storia in poco tempo.

Il 30' è stato il minuto che ha aperto una nuova svolta, durata altri 17' minuti: la doppietta di Barnabàs Varga, prima su rigore e poi al 42' con un'azione spettacolare che ha riaperto di netto i giochi. In pieno recupero, poi, la rete di Saldanha (che si conferma in grande forma), per un 3-3 spettacolare in un solo tempo.

Debrecen-Ferencvàros, l'eroe della ripresa è Brandon Domingues — La ripresa si sviluppa su un nome che, di fatto, si trasforma nel vero eroe della serata: è Brandon Domingues a mettere un sigillo importante sulla partita, firmando la doppietta che spinge nuovamente avanti il Debrecen e porta la squadra di casa a staccare i ragazzi di Jansen (vittime anche di inferiorità numerica per il rosso a Szlai nel primo tempo).

A nulla serve, poi, la rete nel finale di partita di Cissé che riduce il distacco ma non risulta decisiva ai fini della storia. Il Ferencvàros insiste anche nel recupero, dovendo poi accettare la sconfitta al triplice fischio dell'arbitro Bence Csonka.

Il messaggio dall'Ungheria dopo Debrecen-Ferencvàros — Quella di Debrecen è stata una partita avvincente, fatta di colpi di scena ed un finale che ha sovvertito i pronostico della vigilia, scritti sui valori numerici di una stagione che vede le due squadre vivere momenti diametralmente opposti.

E' proprio da qui, dall'Ungheria, che arriva un messaggio a tutti i tifosi del calcio europeo: niente è scritto. E cosi Manchester United in Premier League, Real Madrid in Liga, Dortmund in Bundesliga o Marsiglia in Francia, avranno tutte da poter vedere Debrecen-Ferencvàros per sperare con convinzione di poter sovvertire gli eventi.