Pascal Jansen, allenatore del Ferencvàros, ha parlato al sito ufficiale del club ungherese a poche ore dalla sfida col Debrecen.

Gennaro Di Finizio Redattore 5 dicembre - 00:32

Il Ferencvàros sta vivendo un avvio di stagione molto positivo. La squadra ungherese al momento si trova al secondo posto in classifica, quattro punti di ritardo rispetto alla capolista Puskàs ma anche un'Europa League da onorare. Gli ungheresi, in questi senso, stanno facendo un buon lavoro: nove punti raccolti, undicesimo posto in classifica e posizione utile per poter andare ancora avanti nella competizione.

Certo, il cammino in Europa è ancora lungo e non è detto che alla fine si arrivi a portare a casa un risultato importante come il passaggio del turno. Al netto di questo, però, il Ferencvàros si sta comportando molto bene al di fuori dei confini ungheresi, riuscendo a portare a casa anche risultati preziosi e tutt'altro che semplici da concretizzare.

Le vittorie contro Dinamo Kiev, Malmo e Nizza non sono assolutamente da sottovalutare, considerando che ogni match in Europa nasconde delle insidie che spesso non sono nemmeno cosi semplici da prevedere. Gli ungheresi, insomma, stanno facendo bene sia in Europa che in campionato.

Ferencvàros, ecco il Debrecen: sarà big match — Cosi come ad oggi è il Ferencvàros a portare alto l'onore del popolo ungherese in giro per l'Europa, lo ha fatto anche un'altra squadra che oggi vive una situazione molto diversa. Il Debrecen è penultimo in classifica, con appena dieci punti portati a casa fino a questo momento: un bottino amaro, considerando i 48 che lo scorso anno stavano quasi per garantire alla squadra biancorossa il piazzamento per le qualificazioni alla Conference League.

Cosi non è stato, ma il Debrecen non ha saputo sfruttare nemmeno l'assenza delle coppe, finendo cosi nei bassifondi della classifica. Ora c'è la sfida importante tra questa squadra e proprio il Ferencvàros. L'allenatore degli ospiti, Pascal Jansen, ha parlato a poche ore dal match.

Ferencvàros, l'allenatore Jansen ha parlato in vista del Debrecen — "Il focus rimane lo stesso di prima: vogliamo chiudere questo anno solare con buone prestazioni e buoni risultati. Abbiamo altre quattro partite quest'anno in cui dobbiamo fare una buona prestazione", ha detto l'allenatore attraverso il sito ufficiale del club.

"In ogni caso, dobbiamo migliorare l’efficienza. Dobbiamo sfruttare le nostre opportunità, come abbiamo fatto di recente sulla scena internazionale, non c’è stato alcun problema", ha ancora detto l'allenatore olandese che ha, così, voluto chiamare a raccolta tutto.

Poi una sorta di frecciata alla sua squadra: "In campionato la situazione è un po' diversa, perché anche se abbiamo fatto delle belle partite, lo sfruttamento delle situazioni non è stato quello giusto", ha detto Jansen.