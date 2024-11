Momenti di grande apprensione ad Amsterdam durante la partita di Nations League tra Olanda e Ungheria , conclusasi con una vittoria netta per 4-0 degli Oranje. Tuttavia, a turbare la bella serata di calcio è quanto accaduto nel corso del primo tempo sulla panchina ungherese. Adam Szalai , ex attaccante e ora membro dello staff tecnico del CT Marco Rossi, ha accusato un malore improvviso mentre seguiva la sfida da bordo campo, ha perso i sensi ed è collassato al suolo. Immediato l'intervento dei medici.

I soccorsi sono stati immediati, con i giocatori ungheresi che hanno prontamente creato uno scudo umano intorno a Szalai per proteggerlo da sguardi indiscreti. L'ex calciatore, 36 anni, è stato stabilizzato sul posto e trasportato in ospedale. Secondo le prime informazioni fornite dalla Federazione Ungherese, Szalai si trova ora in condizioni stabili ed è fuori pericolo .

La partita è stata sospesa per circa dieci minuti per consentire le cure. Marco Rossi, visibilmente scosso, ha dichiarato a fine gara: "So solo che Adam è cosciente e in grado di parlare, non sembra esserci alcun pericolo imminente. Gli auguriamo il meglio". L'allenatore ha inoltre spiegato che la decisione di riprendere la partita è stata affidata ai giocatori ungheresi, che dopo una breve consultazione hanno scelto di continuare.