Debrecen e Ferencvàros si sfideranno nel recupero della prima giornata del campionato ungherese. I precedenti tra le due squadre.

Gennaro Di Finizio Redattore 5 dicembre - 13:22

La sfida tra Debrecen e Ferencvàros è di sicuro una delle più attese nelle prossime ore in Ungheria. Due squadre che, in lassi di tempo diversi, hanno rappresentato il paese in giro per l'Europa e che ora si troveranno ad affrontare con due condizioni di classifica molto diverse.

Da un lato c'è la squadra di casa che vive ormai da tempo una situazione complicata, ben lontana dai fasti di un tempo. Molto anche in Italia ricorderanno la storia qualificazione che portò la squadra ungherese in Champions League dopo aver battuto ai preliminari squadre come Kalmar, Levadia Tallinn ed il Levski Sofia, centrando cosi l'accesso alla fase a gironi.

Un sorteggio, per il Debrecen, che fu tutt'altro che clemente: per gli ungheresi le rivali del gruppo furono Liverpool, Olympique Lione e, appunto, l'italiana Fiorentina. Il Debrecen perse tutte le partite facendo registrare addirittura la peggior difesa del campionato.

Bem diverso, ad oggi, il percorso che sta intraprendendo il Ferencvàros in ambito europeo: la squadra ungherese gioca l'Europa League e per il momento i risultati si possono dire assolutamente soddisfacenti, visto che i ragazzi di Jansen hanno per il momento raccolto nove punti. La squadra di Budapest anche in campionato, tra l'altro, viaggia ad una velocità importante, con i 28 punti che al momento la tengono al secondo posto in classifica dietro Puskàs.

Debrecen-Ferencvàros, i precedenti tra le due squadre — Ma quali sono i precedenti recenti tra queste due squadre? Si può dire che gli scontri diretti negli ultimi anni sottolineino fedelmente le due condizioni ben diverse che stanno affrontando queste importanti compagini ungheresi.

Visualizza questo post su Instagram

Il Debrecen, di fatto è riuscito mettere in piedi dei risultati positivi non in maniera continuativa, essendo ben distante dalla arrivata in Champions League nel 2009. Certo, c'è da sottolineare che appena un mese fa le due squadre si sono affrontate, terminando sul risultato di 2-2.

Dal 2020 ad oggi il Ferencvàros si è imposto per ben nove volte su 13 partite, con due pareggi all'attivo (l'altro risale all'8 ottobre del 2023) e sole due vittorie del Debrecen. L'ultima vittoria per la squadra di casa (tra le mura amiche) risale al 12 dicembre 2021 (2-0), mentre l'ultima vittoria in assoluto è arrivata in casa del Ferencvàros il 20 maggio 2023 (1-3).