Si avvicina il derby di Manchester: ecco le probabili scelte di Amorim e Guardiola per la sfida tra City e United.

Gennaro Di Finizio Redattore 14 dicembre - 20:54

Il derby di Manchester raccoglie sempre grande fascino, anche quando le due squadre chiamate in causa vivono dei momenti molto diversi ed entrambi in acque non cosi limpide. In quel di Manchester, insomma, ci sono due squadre che vivono una stagione molto particolare: da una parte la crisi di risultati del City che nelle ultime dieci partite ha portato tre punti a casa soltanto una volta tra campionato e coppe, nella partita contro il Nottingham Forrest.

Un momento delicato che vede Pep Guardiola sul banco degli imputati: l’allenatore spagnolo è ritenuto primo responsabile di una crisi che per i citizens sembra di sicuro anomala, almeno di questi tempi. Il derby arriva di sicuro nel momento giusto, considerando che quella contro lo United è una partita che suscita sempre grande entusiasmo in tutta la città ed in entrambe le tifoserie.

Lo United, di contro, non vince in Premier da due partite: le sconfitte contro Arsenal e Nottingham hanno lasciato un marchio negativo sulla squadra del neo allenatore Amorim; poi la vittoria in Europa League contro il Viktoria Plzen, che ha ridato quanto meno positività ad un ambiente che vive una stagione particolare, dove i punti portati a casa sono davvero pochi, appena 19.

Derby di Manchester, le probabili formazioni di City-United — Amorim contro Guardiola, due filosofie di gioco che cercano di imporre alla proprie squadre l’idea di scendere in campo per proporre un calcio spettacolare e di qualità. Ecco perchè i tifosi si aspettano una grande partite, e di certo per entrambi l’occasione di mettere in campo una prestazione di livello servirà non soltanto per andare alla ricerca di punti, ma anche per dare un segnale chiaro ai propri ambienti.

Visualizza questo post su Instagram

Haaland guiderà l’attacco dei citizens, con alle sue spalle il trio della trequarti composto da De Bruyne Grealish e Doku. Dall’altra parte Amorim si affiderà ad Hojlund che alle sue spalle si troverà Garnacho e Rashford.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Simpson-Pusey, Gvardiol; Gundogan, Bernardo Silva; Doku, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Yoro, De Ligt, Martinez; Diallo, Bruno Fernandes, Casemiro, Diogo Dalot; Rashford, Garnacho; Hojlund. All. Amorim.