Non è contento Josè Mourinho dopo la sconfitta contro il Besiktas . La sua squadra è stata costretta a fermarsi in occasione della partita contro i bianconeri, vincenti di misura grazie alla rete di Oxlade Chamberlain. Una partita che ha visto la squadra favorita finire a terra sotto i colpi della personalità di una compagine che aveva fame di vittoria.

Se è vero che il Galatasaray capolista è lontano (38 punti), proprio il Fenerbahce - che occupa il secondo posto in classifica - ha 32 punti e sono 7 le lunghezze di ritardo per il Besiktas. Non sono poche ma all'interno di un campionato dove c'è ancora tanto da giocare, la sensazione è che il Besiktas possa davvero tentare una rimonta importante.

"Ci meritavamo almeno un pareggio . La partita era sotto il nostro controllo, ma non siamo riusciti a finirla. Mi congratulo con l'arbitro e Besiktas", ha detto Mourinho nel post partita come riportato dal portale Turkish Football.

"La squadra peggiore ha vinto . Anche se non eravamo perfetti, penso che fossimo migliori, ma hanno approfittato della loro unica possibilità. Continueremo a lottare per il campionato", ha ancora detto Mourinho utilizzando parole durissime anche nei confronti del Besiktas, difatti delegittimando la vittoria dei bianconeri.

La corsa al titolo del Fenerbahce di sicuro non si ferma qui: i punti di ritardo rispetto alla capolista Galatasaray sono soltanto 4, dunque c'è ancora ampio margine per andare a superare gli avversari.

Mourinho non è uno che digerisce ben volentieri le sconfitte, soprattuto quando queste arrivano in maniera particolare come accaduto ieri: i numeri parlano di una squadra, quella ospite, che ha messo in campo una prestazione importante senza riuscire, però, a massimizzare quanto costruito.