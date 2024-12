Tammy Abraham, attaccante del Milan, ha parlato dopo la vittoria conquistata in Champions League contro la Stella Rossa.

Uno dei protagonisti indiscussi della vittoria contro la Stella Rossa è stato di sicuro Tammy Abraham. Entrato nel primo tempo per prendere il posto dell'infortunato Alvaro Morata, l'ex attaccante della Roma è riuscito fin da subito ad avere un impatto importante sulla partita del Milan. La grinta messa in campo dal calciatore inglese è stata palpabile al punto da creare entusiasmo anche tra i tifosi del Mezza.

Alla fine, proprio Abraham ha messo la zampata definitiva alla partita, con la rete che ha deciso il risultato finale di 2-1. Un match giocato non al meglio delle proprie possibilità da un Milan che spesso capita non riesca a trovare la quadra sotto il punto di vista del gioco. Ed allora ecco gli episodi, quelli che si trasformano in svolte tremendamente positive.

Milan-Stella Rossa, le parole di Abraham — "Sembrava essere una di quelle partite dove tu vuoi segnare a tutti i costi ma la palla non voleva entrare. Ho creduto in me stesso, nei miei compagni di squadra", ha detto Abraham ai canali ufficiali del club come riportato da TMW.

"È stata tutta una questione di farsi trovare al posto giusto al momento giusto, e fortunatamente per me la palla alla fine è entrata ed ho segnato", ha ancora detto l'attaccante del Milan.

Abraham ha voluto così dare anche i giusti meriti al lavoro della squadra che ha sofferto nel corso della partita ma che alla fine si è riversata in avanti, trovando il binario giusto per arrivare al gol.

Milan-Stella Rossa, l'analisi di Abraham — "Cosa possiamo migliorare? Io penso che la squadra debba supportarsi non solo in allenamento, ma anche in partita. Siamo un gruppo incredibile, tutto lo sanno, e lo dobbiamo dimostrare", ha detto Abraham.

"Dobbiamo attaccare e difendere da squadra, essere tutt'uno. Io penso che miglioreremo giorno dopo giorno. Quella di oggi era una vittoria importantissima. Alla fine la cosa più importante era la vittoria, e l'abbiamo ottenuta", le sue parole.

Ed ancora, all'ex Roma è stato chiesto di quelle che sono le possibilità per il Milan di rientrare tra le prime otto: "Io ci credo. Siamo il Milan, siamo una squadra forte. Ogni competizione che giochiamo vogliamo vincerla. Non dobbiamo fare altro che lavorare ed andare avanti da squadre e lo otterremo", ha detto il bomber inglese.