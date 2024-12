In Premier League non si è mai in assenza di partite importanti. E cosi anche nelle prossime ore ci saranno match importanti che potrebbero stravolgere quelli che sono gli equilibri della classifica. Oltre all derby di Manchester, dove City e...

Gennaro Di Finizio Redattore 15 dicembre - 15:17

In Premier League non si è mai in assenza di partite importanti. E cosi anche nelle prossime ore ci saranno match importanti che potrebbero stravolgere quelli che sono gli equilibri della classifica. Oltre all derby di Manchester, dove City e United si affronteranno per portare a casa tre punti, ci sarà anche un’altra partita attraverso la quale passeranno dei punti importanti.

Il derby dell’Ovest di Londra ha di sicuro un fascino interessante, anche perchè in quella zona ci sono diverse squadre che si sono affrontate nel corso della storia e che ovviamente hanno animato tutta quella zona della capitale inglese. Certo, non tante partite si sono giocate tra Chelsea e Brentford, visto che le due squadre sono spesso state in leghe diverse.

I blues avranno la possibilità di mettere in cascina dei punti davvero importanti, attraverso i quali la squadra di Maresca potrebbe concretamente avvicinare (o quanto meno tentare) il Liverpool primo in classifica. Si, perchè il Chelsea al momento occupa il secondo posto in solitaria con soli 5 punti di distacco dalla prima della classe.

Anche il Brentford se la passa bene, visto che nelle ultime cinque partite ha messo dentro tre vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta: 23 punti raccolta e zona Europa a vista; i tifosi sognano la possibilità di poter portare a casa il bottino grosso, anche se il campionato è lungo e servirà ancora tempo per capire se la squadra allenata da Thomas Frank.

Chelsea-Brentford, le probabili formazioni — Maresca si affiderà ancora a Jackson per guidare l’attacco dei suoi: alle spalle va ad inserirsi il trio sulla trequarti composto da Madueke, Palmer e Sancho. Dall’altra parte, Frank segue lo stesso filone tattico delle ultime partite: Thiago centravanti, dietro di lui la coppia composta da Carvalho e Wissa.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Caicedo, Badiashile, Colwill, Cucurella; Lavia, Fernandez; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson. Allenatore: Maresca.

Brentford (3-4-2-1): Flekken; van de Berg, Collins, Pinnock; Mbeumo, Yarmoliuk, Norgaard, Lewis-Potter; Carvalho, Wissa; Thiago. Allenatore: Frank.