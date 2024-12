A poche ore dalla sfida contro il Brentford, altro club di Londra, Enzo Maresca, manager del Chelsea, ha presentato così in conferenza stampa il match. Chelsea-Brentford, le parole di Enzo Maresca sulla sfida Crescita della squadra –...

14 dicembre 2024

A poche ore dalla sfida contro il Brentford, altro club di Londra, Enzo Maresca, manager del Chelsea, ha presentato così in conferenza stampa il match.

Chelsea-Brentford, le parole di Enzo Maresca sulla sfida — Crescita della squadra - "Mi piace analizzare le cose giorno per giorno più che parlare della corsa per il titolo".

Esperienze di corsa al titolo - "Puoi sentirlo, puoi annusarlo che può essere quell'anno, è per questo che vi ho detto fin da subito che non si tratta del nostro caso, perché non percepiamo questa cosa. Speriamo in futuro".

Su Nicholas Jackson contro il Tottenham - "Nella sfida contro gli Spurs ha fatto la cosa più importante, ovvero riportare la palla subito a centrocampo per provare a vincerla dopo il gol del pareggio, sintomo di una mentalità vincente".

Su Cole Palmer - "Molti giocatori sembrano disinteressati, svagati, poco attenti e poi invece sono i primi a tenere alla squadra più di tutti e questo è anche il caso di Cole. Non c'è, almeno da parte mia, la necessità di spingerli sempre, di forzarli su determinati atteggiamenti, perché sono giocatori fatti in questo modo. Cole Palmer ama il calcio ed è uno dei primi che prende il pallone in allenamento per provare. Mi sento davvero fortunato di poter allenare giocatori come Palmer o come Jackson".

Su Enzo Fernandez - "Il suo rientro in questo super stato di forma può essere da esempio per molti. Quando l'ho tolto è stato per scelta tecnica e a volte, queste cose, portano i calciatori a fare ancora qualcosa in più".

Sul Brentford - "Contro di loro sarà una sfida complicata, avremo grandissimo bisogno dei nostri tifosi in un match così delicato, ho la sensazione che sarà durissima, si deciderà sui dettagli".

Sui portieri dopo le recenti critiche dei tifosi nei confronti di Sanchez - "Al momento non sono intenzionato a cambiare".