Una sfida che il Chelsea non vince in casa da 7 anni, a differenza del Brentford reduce da tre successi di fila a Stamford Bridge: domenica sera i Blues ospitano le Bees in uno dei tanti West London Derby

Vincenzo Bellino Redattore 12 dicembre - 00:59

Nella giornata numero 16 di Premier League il Chelsea ospita il Brentford a Stamford Bridge con l'obiettivo di consolidare il 2° posto in classifica. I Blues stanno vivendo un momento magico, reduci da cinque vittorie di fila,l'ultima ottenuta nel derby londinese contro il Tottenham. Domenica sera (calcio d'inizio ore 20:00) la squadra di Maresca ne affronterà un altro, quello della West London contro la compagine di Thomas Frank.

Qui Chelsea — Cinque successi consecutivi, ma soprattutto otto risultati utili di fila. L'ultima sconfitta per il Chelsea risale all'eliminazione dalla Carabao Cup per mano del Newcastle (30 ottobre), mentre in campionato la squadra di Maresca non perde da un mese e mezzo, dal ko contro la capolista Liverpool. Reds e Blues sono separati in classifica da appena quattro punti, i londinesi hanno ottenuto due vittorie in meno rispetto ai ragazzi di Slot, ma nelle ultime quattro apparizioni stagionali hanno siglato la bellezza di 14 reti, con una media superiore ai tre gol a partita. Questo significa miglior attacco della Premier League con 35 marcature all'attivo, 4 in meno del Brentford, che si piazza al 2° posto di questa speciale classifica.

Qui Brentford — Le Bees non se la passano affatto male. Nelle ultime cinque partite disputate l'unico neo è il 3-1 rimediato in casa dell'Aston Villa, ma di contro sono arrivate tre vittorie, la più recente contro il più quotato Newcastle, che hanno permesso ai biancorossi di stazionare nelle zone nobili della classifica. L'Europa dista soltanto due lunghezze. Un'altra pillola statistica che fa sorridere il Brentford, sono gli ultimi tre precedenti disputati a Stamford Bridge contro il Chelsea: i Blues non vincono dai sedicesimi di finale di FA Cup del 2017, da allora tre sconfitte consecutive in Premier.

Chelsea-Brentford, probabili formazioni — CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Caicedo, Badiashile, Colwill, Cucurella; Lavia, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Sancho; Jackson. Allenatore: Enzo Maresca.

BRENTFORD (3-4-1-2): Flekken; Van den Berg, Collins, Pinnock; Mbeumo, Yarmolyuk, Norgaard, Lewis-Potter; Carvalho; Thiago, Wissa. Allenatore: Thomas Frank

Chelsea-Brentford, dove vedere il derby di Premier League in DIRETTA LIVE — CHELSEA BRENTFORD DIRETTA LIVE - Chelsea-Brentford, il Derby della West London in programma domenica sera 15 dicembre a Stamford Bridge (calcio d'inizio ore 20:00). I Blues vanno a caccia della sesta vittoria di fila tra Premier e Conference League e non perdere contatto dal Liverpool; i Bees sognano un piazzamento europeo. La gara sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky (Sky Sport Arena), canale di di riferimento per guardare le migliori partite della massima divisione del campionato inglese fino alla stagione 2027/2028. Inoltre, Chelsea-Brentford sarà visibile anche in streaming tramite l'app di Sky Go e su Now Tv, disponibili e scaricabili su pc, tablet e smartphone