Domani sera, a Stamford Bridge, andrà in scena la sfida fra il Chelsea di Enzo Maresca ed il Brentford di Thomas Frank. Un match importantissimo per la classifica di Premier League: ecco le parole del tecnico delle api.

Chelsea-Brentford: le parole di Thomas Frank alla vigilia — La sfida contro il Chelsea - "Mi aspetto una bella sfida fra due buonissime squadre. Il Chelsea, al momento, è forse il club migliore della Premier League. Credo che siano anche più in forma del Liverpool, sono al top in Inghilterra in questo momento".

"Il Chelsea gioca un calcio incredibile" - "Il Chelsea sta giocando un calcio incredibile ed è allenato da un tecnico preparatissimo. Maresca, finora, ha svolto un lavoro eccelso con il Chelsea insieme al suo staff e, ad oggi, sono una squadra davvero mortifera. Hanno tante armi per offendere e, soprattutto, tanti calciatori di estrema qualità in ogni posizione del campo. Mi aspetto una gara incredibilmente complicata. Loro sono assolutamente i super favoriti per questa partita, ma noi, come per ogni sfida, siamo pronti a competere contro chiunque".