Brentford, Frank furioso: “Il tiro di Wilson 99 volte su 100 non entra”

Le dichiarazioni di Thomas Frank al termine del match contro il Fulham, in cui i padroni di casa hanno rimontato il match nei minuti finali.

Lorenzo Maria Napolitano 5 novembre - 00:22

Thomas Frank, allenatore del Brentford, s'è presentato in conferenza stampa parecchio provato dopo che la sua squadra ha concesso ben due gol nei minuti di recupero. The Bees, infatti, oltre ad aver incassato due gol in cinque dei sette minuti di recupero concessi, ha anche gettato al vento i tre punti che stava portando a casa prima del novantesimo. Di seguito vi proponiamo le parole di Frank ed il suo commento su questo derby di West London.

Le parole di Frank — A Sky Sport UK Frank ha ammesso: "È difficile parlare. Non abbiamo raggiunto il nostro livello più alto. Stavamo tenendo bene in difesa. Eravamo molto vicini a una vittoria, ma c'è stato un tocco incredibile di Harry Wilson. 99 volte su 100 quel gol non entra, ma lo ha fatto oggi. Avremmo potuto vincere, e invece abbiamo perso in questo modo. È stato brutale".

"Sulla carta il Fulham probabilmente non è la squadra più forte con cui abbiamo giocato, ma ha fatto del suo meglio questa sera in termini di qualità del gioco. Hanno dominato. Noi daremo un'occhiata alla fine della stagione alla classifica e vedremo quante vittorie avremmo conquistato in trasferta".

Il Brentford, ricordiamo, avrà la possibilità di recuperare le energie al meglio in vista del prossimo match. Sarà compito di Frank quello di ripartire dalle sicurezze della sua squadra e lavorare su quanto è stato sbagliato questa sera. The Bees scenderanno in campo contro il Bournemouth sabato alle ore 16:00.