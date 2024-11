Premier League, lunedì Fulham-Brentford: dove vedere l’affascinante derby di West London?

Domenica andrà in scena uno dei derby più sentiti di Londra, nonostante non coinvolga le principali squadre d'Inghilterra. Parliamo del match tra Fulham e Brentford, denominato anche derby di West London . Questo match non è l'unico chiamato così, dato che, se andrete a Londra, sentirete lo stesso nome per le partite che mettono difronte Chelsea e QPR. Questo perché i quattro club appena citati sono quelli, appunto, che hanno propria sede nella West London.

I due club, non essendo propriamente d'élite, non si sono affrontati parecchie volte nel corso della loro storia, ma non per questo è un match poco sentito tra i tifosi delle due squadre. Ad oggi, Brentford e Fulham albergano nella zona intermedia della classifica tra la parte di destra e quella di sinistra e, a distanziarli, pochissimi punti. The Bees, con l'ultima vittoria acciuffata in Premier, hanno staccato il Fulham e hanno raggiunto la nona posizione con 13 punti. I cugini di West London sono però alle calcagna, dato che con 12 punti insegue le squadre più prestigiose come il Tottenham ad esempio, che conta al momento 13 punti in ottava posizione. Insomma, è una partita sicuramente da non perdere per gli amanti del football inglese.