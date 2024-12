Domani sera, a Stamford Bridge, andrà in scena la sfida fra il Chelsea di Enzo Maresca ed il Brentford di Frank, un match fondamentale per entrambe le squadre, in corsa per obiettivi diametralmente opposti in Premier League, ma che promettono di...

Giorgio Trobbiani 14 dicembre 2024 (modifica il 14 dicembre 2024 | 20:13)

Domani sera, a Stamford Bridge, andrà in scena la sfida fra il Chelsea di Enzo Maresca ed il Brentford di Frank, un match fondamentale per entrambe le squadre, in corsa per obiettivi diametralmente opposti in Premier League, ma che promettono di dare spettacolo in quel di Londra.

Chelsea-Brentford: una sfida di Premier League non scontata — Si tratta di una sfida assolutamente non scontata quella che domani pomeriggio andrà in scena a Stamford Bridge fra il Chelsea ed il Brentford. I Blues, arrivati a quattro vittorie consecutive in campionato, cercano di ingranare la quinta e trovare una continuità mai avuta durante la nuova gestione post Abramovich. Oltre al trionfo in Europa contro l'Astana, la squadra guidata da Enzo Maresca ha vinto, in un match rocambolesco, in casa del Tottenham l'ultimo turno di Premier e nelle ultime gare ha sempre segnato tantissimo e subito comunque qualche rete.

We welcome Brentford to Stamford Bridge next. ✊ pic.twitter.com/3e5G6xLsDK

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 14, 2024

Di fronte ci sono le api del Brentford che gravitano in decima posizione in classifica e sono reduci da una vittoria in campionato in casa contro il Newcastle di Sandro Tonali con un pesante 4-2. La compagine dell'omonimo distretto di Londra vivrà domani un vero e proprio derby contro il Chelsea e venderà di certo cara la pelle nonostante la caratura maggiore della squadra avversaria. Il tecnico, Thomas Frank, sta facendo molto bene in questa stagione e non è da escludere un exploit domani sera a Stamford Bridge.

Riassumendo un pronostico per la sfida il Chelsea parte decisamente favorito, vista la potenza di fuoco dell'attacco di Maresca e il momento di forma della squadra, ma attenzione al Brentford, squadra che segna molto e vivrà in maniera sicuramente diversa una sfida come quella con un altro club di Londra. Non è quindi da escludere la possibilità che gli ospiti, anche in caso di sconfitta, possano andare a segno. Per completezza vi proponiamo anche le probabili formazioni di Chelsea-Brentford, in programma domani alle ore 20:00 italiane a Stamford Bridge, casa dei Blues di Enzo Maresca:

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Disasi, Badiashile, Colwill, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Sancho, Palmer, Madueke; Jackson. Allenatore: Maresca.

Brentford (3-4-1-2): Flekken; Van den Berg, Collins, Pinnock; Mbeumo, Yarmolyuk, Norgaard, Lewis-Potter; Fabio Carvalho; Thiago, Wissa. Allenatore: Frank.