Tielemans: “Italia al top. Douglas Luiz? Verrà fuori anche alla Juve”

Italia-Belgio, Tielemans: "Squadre italiane al massimo livello"

Tielemans teme l'Italia e avverte i suoi: "È molto interessante giocare contro squadre italiane perché giocano al massimo livello. Cerco di migliorare in ogni partita, giocheremo contro giocatori di grandissima classe e si impara da giocatori di questo livello". Sul momento del Belgio: "Per alcuni magari non è la priorità, ma giocare contro grandi nazionali e rappresentare il paese è una grande occasione per tutti. Contro la Francia non ero arrabbiato per il cambio, ero molto deluso come tutti. Le cose non sono andate come avevamo pianificato, uscire in un match come quello non ne hai mai voglia. Non era diretto verso qualcuno, era solo delusione".