Calafiori crede nella nuova Italia: “Siamo giovani ma forti”

Calafiori in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Belgio di Nations League. Le parole del difensore dagli Azzurri all'Arsenal.

Italia-Belgio, Calafiori: "L'Olimpico uno dei miei stadi, mi darà qualcosa in più"

Il difensore crede nel nuovo progetto azzurro post Euro 2024: "Siamo un gruppo giovane, ma forte. I segnali sono positivi e dobbiamo continuare così". Nella conferenza stampa odierna l'ex Roma ha parlato anche del suo ritorno all'Olimpico: "L’Olimpico mi darà qualcosa in più. È uno dei miei stadi. Giocherò davanti ad amici e famiglia".