Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Belgio di Nations League. Il pensiero è già al prossimo Mondiale.

Enrico Pecci 9 ottobre - 20:32

Vigilia di Nations League per l'Italia di Luciano Spalletti. Domani sera, allo Stadio Olimpico di Roma, gli Azzurri ospiteranno il Belgio per la terza partita del girone. La Nazionale vuole proseguire il proprio cammino a punteggio pieno dopo le vittorie contro Israele e soprattutto quella convincente arrivata sul campo della Francia. Oggi sono intervenuti in conferenza stampa il CT al fianco di Riccardo Calafiori.

Italia-Belgio, la carica di Spalletti: "Partita fondamentale per il nostro futuro" — Il CT azzurro carica la sfida dell'Olimpico: "È una partita fondamentale per il nostro futuro, mi aspetto che venga affrontata con lo stesso coraggio visto nelle ultime gare. Le sensazioni sono positive visti gli allenamenti". Sul momento dei suoi: "Ho visto rafforzare le stesse cose. Molto erano già presenti nelle passate partita. Questo è un gruppo che lascia ben sperare sul nostro futuro, soprattutto per il modo di stare insieme ed essere amici. In questo caso sono fiducioso di quello che possono fare questi ragazzi. Li ho trovati carichi di energia e di voglia".

Spalletti si proietta sul Mondiale: "Obbligo ma non ossessione" — Il Commissario Tecnico è già proiettato anche sull'obiettivo Mondiale: "Il mio obbligo è quello di fare bene ogni volta che sono a Coverciano. Sentiamo come obbligo il Mondiale: è quello che ha fatto felice moltissime persone oltre ad aver determinato la nostra storia. Sarebbe davvero importante per noi poter partecipare, ma non deve diventare un'ossessione".