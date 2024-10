Totti elogia Spalletti: “L’Italia ha un grande allenatore. Pisilli? Felice per lui”

Da Spalletti alla prima convocazione di Pisilli , passando per l'esonero di De Rossi , il Napoli di Conte , il trasferimento di Bove alla Fiorentina e il ricordo del Mondiale 2006 . Sono tanti gli argomenti toccati da Francesco Totti , intervenuto ai microfoni di TMW durante la Padel Pro Am Cup a Viareggio.

"Felice per Pisilli. De Rossi? Ripartirà"

Se da una parte Totti è felice per la prima convocazione in Nazionale di Pisilli, non può sorridere per il recente esonero dell'amico ed ex compagno di squadra Daniele De Rossi: "Sono felice per la convocazione di Pisilli, ha un grande talento ed è un ragazzo umile. De Rossi? Sono dispiaciuto, purtroppo il calcio è anche questo, ma Daniele ripartirà".