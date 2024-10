Ufficializzato il calendario dalla 14ª alla 18ª giornata di Serie A: dal 3 al 19 dicembre si disputeranno gli ottavi di finale di Coppa Italia

Vincenzo Bellino Redattore 9 ottobre - 18:04

La Lega Serie A con un comunicato pubblicato sul proprio portale ufficiale ha reso noto gli anticipi e i posticipi dalla 14ª alla 18ª giornata del campionato italiano di massima serie e le date e gli orari degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Serie A, Juve-Fiorentina e Milan-Roma nel pre-Capodanno — La quattordicesima giornata in realtà comincerà il penultimo giorno di novembre con Cagliari-Hellas Verona, venerdì alle 20.45. Sabato 30 giocheranno una dopo l’altra dalle 15.00 Como-Monza, Milan-Empoli e Bologna-Venezia. La prima casella del calendario dell’avvento si aprirà il primo dicembre alle 12.30 con Udinese-Genoa, a seguire Torino-Napoli e Parma-Lazio, entrambe alle 15.00, e Fiorentina-Inter alle 18.00. Poi Lecce-Juventus alle 20.45 e lunedì, alla stessa, ora Roma-Atalanta.

Niente ponte per l’Immacolata Concezione. L’8 dicembre è domenica e una scusa per rimanere in città e dedicarsi allo shopping natalizio potrebbero essere Inter-Parma, che venerdì 6 dicembre alle 18.30 inaugura la quindicesima giornata, e Atalanta-Milan, alle 20.45. Tre Partite sabato 7: Genoa-Torino alle 15.00, Juventus-Bologna alle 18.00 e alle 20.45 Roma-Lecce. Si riparte alle 12.30 del giorno dopo con Fiorentina-Cagliari, poi alle 15.00 Hellas Verona-Empoli e alle 18.00 Venezia-Como. Il piatto forte della domenica, invece, arriva alle 20.45 con la sfida tra Napoli e Lazio. Chiude Monza-Udinese lunedì sera.

Un anticipo di venerdì anche nella sedicesima giornata che comincia con Empoli-Torino nella serata di Santa Lucia e prosegue sabato con Cagliari-Atalanta, Udinese-Napoli e Juventus-Venezia. Il Monza, domenica all’ora di pranzo fa visita al Lecce, Bologna-Fiorentina e Parma-Hellas Verona giocano alle 15.00, mentre alle 18.00 il Como accoglie la Roma. Il Milan ospita il Genoa alle 20.45, ma il big match di giornata mette di fronte Lazio e Inter lunedì 16 dicembre alla stessa ora.

Occhio alle cene aziendali venerdì 20 dicembre: Hellas Verona-Milan apre la diciassettesima alle 20.45. Bologna a Torino sabato alle 15.00 e Napoli a Genova alle 18.00. Lecce-Lazio chiude il programma del sabato in serata. Domenica 22 all’ora di pranzo è prevista Roma-Parma. Poi Venezia-Cagliari alle 15.00 e Atalanta-Empoli alle 18.00. Monza-Juventus è l’ultima sfida della domenica, ma la diciassettesima giornata termina nella serata dell’antivigilia di Natale con Fiorentina-Udinese e Inter-Como.

Tempo di scartare i regali e si torna in campo poco prima di Capodanno: sabato 28 dicembre il calendario propone Empoli-Genoa e Parma-Monza alle 15.00, Cagliari-Inter alle 18.00 e in serata Lazio-Atalanta. Udinese-Torino domenica alle 12.30 potrebbe essere un motivo interessante per saltare il pranzo e smaltire i bagordi di Natale, in una giornata che proporrà anche Napoli-Venezia alle 15, Juventus-Fiorentina alle 18.00 e Milan-Roma alle 20.45. Le ultime due partite dell’anno saranno invece Como-Lecce e Bologna-Verona la sera prima della notte di San Silvestro.

Coppa Italia, gli ottavi dal 3 al 19 dicembre — Martedì 3 dicembre cominciano subito gli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa: alle 18.30 c’è Bologna-Monza, mentre alle 21 si giocano il passaggio del turno in gara secca Milan e Sassuolo. Mercoledì sera derby toscano tra Fiorentina ed Empoli e infine giovedì, sempre alle 21.00 Lazio-Napoli. Gli ultimi quattro incontri degli ottavi di finale della competizione nazionale andranno in scena a partire dalle 21:00 di martedì 17 dicembre con Juventus-Cagliari, per proseguire con Atalanta-Cesena, mercoledì alle 18.30 e Roma-Sampdoria alle 21.00. Giovedì, infine, Inter Udinese mette in palio l’ultimo posto nei quarti.

E a gennaio c'è la Supercoppa... — Il 2025 si aprirà col botto e con il primo trofeo messo in palio a Riyadh in Arabia Saudita: la EA SPORTS FC SUPERCUP. Inter-Atalanta si giocherà il 2 gennaio, mentre il giorno dopo toccherà a Juventus e Milan contendersi un posto nella finalissima che si giocherà nella giornata dell’Epifania, il 6 gennaio.